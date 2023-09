Catanzaro, ufficiale Kevin Miranda: il giovane arriva a qualche ora dalla chiusura del mercato

StrettoWeb

Ha esordito in Serie A dieci giorni fa, ma ora è un nuovo giocatore del Catanzaro. A qualche ora dalla chiusura del mercato, il club giallorosso ha ufficializzato l’arrivo del giovane difensore Kevin Miranda. Arriva in prestito dal Sassuolo e ha esordito in A alla prima di campionato (Sassuolo-Atalanta 0-2) subentrando al 77′ a Viti.

“A rinforzare il reparto difensivo del Catanzaro arriva dal Sassuolo Kevin Miranda. Fresco di esordio in Serie A con la società neroverde, il difensore classe 2003, nativo della provincia di Caserta, nella scorsa stagione ha vestito la maglia della Primavera del Sassuolo, che per le sue qualità lo aveva prelevato dal Cassino. Miranda approda nel club giallorosso con la formula del prestito secco”, si legge nella nota del Catanzaro.