Catanzaro, proseguono i lavori per la demolizione del muro del “Pugliese”

La A.O.U. “Dulbecco” di Catanzaro comunica che stanno procedendo i lavori propedeutici alla demolizione del muro del presidio ospedaliero “Pugliese”, ritenuto da anni ingombrante e antiestetico. La stima della fine dei lavori è prevista entro il 10 ottobre, al fine di consegnare il muro al Comune di Catanzaro per provvedere alla materiale demolizione.

Allo scopo di consentire il parcheggio di Madonna dei Cieli, in occasione dell’incontro di calcio di domani, per il quale è previsto un notevole afflusso di tifosi, si è provveduto a ripristinare l’asfalto

sugli scavi utilizzati per il passaggio della tubazione del gas.