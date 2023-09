Catanzaro-Parma, che entusiasmo: “Ceravolo” sold out! E a Marassi sarà invasione con 20 giorni d’anticipo

StrettoWeb

Prime, insieme, dopo quattro giornate. Chi lo avrebbe mai potuto pensare, a Catanzaro, solo un anno fa? Ma ora la piazza giallorossa se la vuole giocare, con ambizione, consapevolezza nei propri mezzi ed entusiasmo. Domenica al Ceravolo, comunque andrà, sarà una festa. E i tifosi sono in visibilio. Per il match delle ore 16.15 contro il Parma lo stadio è sold out. Oltre ai quasi 5 mila abbonamenti, infatti, sono stati polverizzati in un giorno anche i 7.500 biglietti.

E non è l’unica novità. La Sampdoria ha aperto con largo anticipo la prevendita per i prossimi match (contro Cittadella, Parma e Catanzaro, quest’ultima l’1 ottobre), con una sorta di mini-abbonamento. Ebbene, il settore ospiti di Marassi è già sold out, con ben 20 giorni d’anticipo. La piazza di Catanzaro aspettava da anni momenti del genere e anche stadi di un certo fascino. E i risultati per ora stanno facendo sognare tutta la città.