Catanzaro, entusiasmo alle stelle: domani apre il nuovo store, sarà presentata la terza maglia

L’entusiasmo è alle stelle in casa Catanzaro e non poteva essere altrimenti. Dopo la grandissima stagione passata, culminata con la promozione in Serie B a suon di gol, calcio champagne e record su record, oggi la squadra di Vivarini guarda tutti dall’alto – dopo quattro giornate – nel campionato cadetto. Confermato lo zoccolo duro dell’anno scorso, Noto ha ancora messo mani al portafogli per rinforzare la squadra in alcuni tasselli. E, seppur senza grandi proclami, cova sicuramente ambizioni importanti.

Non solo dentro il campo, ma anche fuori. Domani infatti, alle ore 12, il club inaugurerà lo store ufficiale EYE Sport delle Aquile all’Aeroporto di Lamezia Terme. Per l’occasione sarà anche presentata la terza maglia ufficiale. L’idea dello store è sicuramente già di per sé importante, ma colpisce – in positivo – anche l’idea (strategica) di realizzarlo in un luogo altrettanto strategico: un Aeroporto Internazionale, lì dove transitano quotidianamente tantissimi passeggeri e turisti.