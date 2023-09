Catanzaro, Donnarumma svela com’è finito in giallorosso e chi l’ha convinto a trasferirsi

StrettoWeb

Alfredo Donnarumma è uno dei colpi ad effetto del mercato estivo del Catanzaro. E alla quarta giornata, dopo essere subentrato, è andato subito in gol. Non si stupisce, però, del primo posto attuale: “Mi aspettavo questa partenza del Catanzaro perché, da neopromossa, la nostra squadra è arrivata in Serie B con una chiara idea di gioco e con una identità che altre formazioni non hanno”, ha dichiarato ai canali ufficiali.

Alfredo Donnarumma si prepara alla prossima sfida con il Parma con la consapevolezza della forza dei giallorossi ma tenendo i piedi per terra: “La Serie B è un campionato difficile e complicato e non bisogna dare nulla per scontato”. Per l’attaccante campano la prossima “è la prima partita importante che affronteremo contro una squadra ben attrezzata che gioca insieme dallo scorso anno”.

Donnarumma racconta come è finito in giallorosso: “Non era sul mio taccuino Catanzaro. Poi mi sono sentito con il mister e la trattiva è decollata, concludendosi in poco tempo: c’era la mia volontà di cambiare aria e di rimettermi in discussione, facendolo con un allenatore che ti conosce e ti mette nelle condizioni giuste: per me era la situazione migliore, soprattutto in una piazza così importante dove i tifosi ti danno una carica straordinaria”.

Solo elogi per Vivarini: “Secondo me, il 50% di quello che sono ora è merito del mister per ciò che mi ha dato a livello tattico e tecnico. E’ stato importantissimo”. Infine due parole sui suoi compagni di reparto: “In generale, ho sempre creato un ottimo rapporto con chi mi sta a fianco in campo e mi adatto alle caratteristiche altrui. Anche qui, a Catanzaro, ho compagni eccezionali e di grande qualità: per questo basterà poco per trovarci e stare bene insieme”.