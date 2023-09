Il Catania cade di nuovo in casa: c’è l’assedio e poi il pasticcio, ma il Foggia vince 0-2

StrettoWeb

Il Catania cade di nuovo in casa. E’ la seconda sconfitta su tre gare interne. Di fronte alla solita grande spinta del Massimino passa il Foggia per 0-2 con due reti nel finale. Nel momento migliore il vantaggio rossonero con Martini, bravo a concludere all’angolino con un tiro preciso da fuori area. Non basta l’assedio finale etneo, i pugliesi si difendono bene e poi raddoppiano al 95′ con Tonin, che approfitta del pasticcio tra difensore e portiere.

Nelle altre sfide, prevale il segno 2: il Benevento vince a Brindisi, il Latina stritola il Giugliano a domicilio, il Taranto sbanca il campo del Monterosi e il Picerno passa in casa della Turris capolista.

Risultati Serie C girone C

Avellino-Monopoli 4-0

Crotone-Sorrento 1-0

Potenza-Casertana 1-1

Virtus Francavilla-Messina 1-0

Audace Cerignola-Juve Stabia 0-0

Brindisi-Benevento 0-1

Catania-Foggia 0-2

Giugliano-Latina 0-3

Monterosi-Taranto 2-3

Turris-Picerno 1-3

Classifica Serie C girone C

Latina 11 Juve Stabia 11 Picerno 10 Turris 10 Benevento 10 Foggia 8 Audace Cerignola 7 Taranto 7 Avellino 7 Virtus Francavilla 7 Crotone 7 Potenza 7 Catania 4 Giugliano 4 Casertana 3 Brindisi 3 Acr Messina 2 Monterosi Tuscia 2 Monopoli 2 Sorrento 1