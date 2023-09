Caso Grillo jr: legale teste chiave, ‘questa vicenda le ha causato tanta sofferenza’**

StrettoWeb

Tempio Pausania, 22 set. (Adnkronos) – “Il nostro esame ha creato quel passaggio di emotività in cui la ragazza si è bloccata e ha chiesto una sospensione. Stava parlando dell’elaborazione del trauma”. A parlare con i cronisti, al termine dell’udienza fiume di oggi al processo a Ciro Grillo e ai suoi amici, è l’avvocato Vinicio Nardo, parte civile nel processo, che rappresenta la giovane, una delle due presunte vittime, che oggi è stata ascoltata per quasi cinque ore. Ha anche riferito che la ragazza, quando ha visto l’amica che avrebbe subito lo stupro ha notato che era “sconvolta”. “Ha detto, in maniera elaborata, la sofferenza che le ha causato questa vicenda negli anni”,ha detto Vinicio Nardo. “Citando la sua difficoltà che ha incontrato quando ha iniziato a circolare la notizia, lei è stata identificata anche se non è stato scritto il suo nome. Ognuno reagisce a modo suo. Lei ha provato a mettere da parte questa cosa”.