Cariati, partiti i lavori di efficientamento energetico e sviluppo sostenibile

“Interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile, grazie al finanziamento ministeriale di 140 mila euro per le due annualità 2023 – 2024, sarà riqualificata la pubblica illuminazione sul Lungomare Cristoforo Colombo. Saranno sostituiti oltre 44 punti luce lungo la passeggiata, lato mare”. È quanto fa sapere il Sindaco Cataldo Minò, informando con gli assessori ai lavori pubblici Francesco Cicciù e alla manutenzione Tommaso Critelli che la Giunta Municipale nei giorni scorsi ha approvato il progetto esecutivo.

Il Primo Cittadino coglie l’occasione per esprimere soddisfazione per questo risultato che contribuirà a migliorare la fruibilità del corso e ad abbattere allo stesso tempo consumi ed emissioni nell’ambiente. Finanziati dal Ministero dell’Interno con risorse del Piano Nazionale di Ripartenza e Resilienza (PNRR), i lavori dovranno essere affidati entro il 15 settembre. Il termine per la conclusione degli interventi è fissato, invece al 31 dicembre 2024.