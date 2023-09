Cappello lascia la guida del Cepell, il legame con Vibo nel saluto del sindaco Limardo

StrettoWeb

“Angelo Piero Cappello lascia la direzione del Centro per il libro e la lettura (Cepell), alla guida del quale ha ridato slancio a tutte quelle iniziative di promozione legate al settore librario e culturale in generale. Il Comune di Vibo Valentia ha trovato nel direttore Cappello un interlocutore serio, competente, sensibile, capace di cogliere le grandi potenzialità della nostra città e sostenerne le iniziative”.

“Non posso non ricordare, a tal proposito, i Patti per la lettura stipulati a Vibo tra enti, associazioni, scuole. O le tante attività programmate e realizzate come “Libriamoci”, il “Maggio dei libri”, il circuito “Città che legge” del quale Vibo fa parte e che ci ha permesso di partecipare ai tanti bandi del Cepell per ottenere dei finanziamenti. Ma questo rapporto che mi lega al direttore Cappello, che lega la città di Vibo Valentia al più importante ente di promozione della lettura del ministero della Cultura, quale è il Cepell, è nato ovviamente con la proclamazione di Vibo Capitale italiana del libro 2021“.

“E non è stato solo un momento di confronto, un titolo fine a sé stesso, è stato il seme che ha fatto nascere tante cose belle e, ci auguriamo, durature per la nostra Vibo, tra le quali l’Orchestra Sinfonica della Calabria. Auguro ad Angelo Piero Cappello di continuare ad ottenere grandi risultati nel ruolo che andrà a ricoprire, così come fatto alla guida del Cepell”. Lo dichiara in una nota il sindaco Maria Limardo.