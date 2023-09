Capitale della Cultura 2026, in lizza due comuni calabresi

StrettoWeb

Capitale dell Cultura 2026: aperte le iscrizioni! Sono due i dossier calabresi presentati dalle due cittadine in lizza per il prestigioso titolo: la prima, Cosenza, con il progetto “Dai Sogni ai Segni”. La seconda invece è Marcellinara, in provincia di Catanzaro, con “L’Incontro nel punto più stretto d’Italia”. Grande esclusa la città di Cleto, nel cosentino. Saranno quindi 16 le città sparse per lo stivale in corsa per il titolo di “Capitale italiana della Cultura”.

“Le domande, che contengono il progetto culturale della durata di un anno, il dettaglio del cronoprogramma e delle singole attività previste oltre che la valutazione di sostenibilità economico-finanziaria – fa sapere il Ministero – saranno valutate da una Giuria di esperti che le esaminerà e selezionerà un massimo di dieci finaliste entro il 15 dicembre 2023. Tutte le città finaliste verranno convocate per le audizioni pubbliche, che dovranno svolgersi entro il 14 marzo 2024. In quel momento ogni candidata avrà la possibilità di presentazione e approfondire il proprio progetto alla Giuria”. La proclamazione della Capitale italiana della Cultura si terrà entro il 29 marzo 2024. La vincitrice riceverà un contributo finanziario di un milione di euro.