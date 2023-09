Canoa: Cdm slalom, Horn terza nel K1 di La Seu d’Urgell

StrettoWeb

Barcellona, 2 set. – (Adnkronos) – Secondo podio per la Nazionale di canoa slalom a La Seu d?Urgell (Spagna), sede della penultima tappa della Coppa del Mondo. Stefanie Horn è riuscita ad agguantare il terzo posto nel K1 femminile. L?azzurra ha dato buoni segnali sin dalla semifinale, archiviata con il terzo miglior tempo (103.51 con due penalità). Nella finale a dieci, poi, ha messo a referto il crono di 100.23 (zero penalità), finendo dietro soltanto alla slovacca Eliska Mintalova (prima con 99.36 e zero penalità) e all?australiana Jessica Fox (seconda con 99.42 e due penalità). In terra iberica per Horn è arrivato il quarto podio della stagione sul massimo circuito, il secondo in questa specialità dopo la piazza d’onore conquistata nel debutto stagionale ad Augsburg (Germania).

Nel maschile, invece, soltanto settimo posto per Giovanni De Gennaro (93.77 con due penalità). Successo finale per lo sloveno Peter Kauzer (89.36 con zero penalità), finito davanti al britannico Joseph Clarke (secondo con 90.44 e due penalità) e al ceco Vit Prindis (terzo con 90.90 e due penalità). Adesso per l’azzurro si alzerà il sipario sui due appuntamenti cardine della stagione: i Mondiali di qualificazione olimpica a Londra (19-24 settembre) e il Test Event olimpico a Vaires-sur-Marne (5-8 ottobre). La tappa spagnola, invece, non è ancora finita per Horn, che domenica 3 settembre sarà ai nastri di partenza nell’extreme slalom, nuova specialità olimpica in cui quest’anno ha già raccolto tre podi (due in Coppa del Mondo e uno ai Giochi Europei).