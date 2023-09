Campo Calabro: la proposta dei Consiglieri Messineo e Richichi per la prevenzione del cancro al seno

StrettoWeb

In un periodo dedicato alla sensibilizzazione e prevenzione del cancro al seno, noto come “Mese Rosa,” due consiglieri comunali di minoranza, Rocco Messineo e Giovanni Richichi, stanno cercando di portare avanti un’iniziativa che potrebbe portare beneficio allo scopo della campagna e che permetterebbe alle donne di Campo Calabro di sensibilizzarsi rispetto all’importante tematica.

Il cancro al seno è una delle principali cause di mortalità tra le donne in Italia, ma la prevenzione e la diagnosi precoce possono migliorare significativamente le prospettive di guarigione. La Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (LILT) promuove la campagna “LILT for WOMEN – Nastro Rosa” per informare e sensibilizzare le donne sull’importanza vitale di prendersi cura della propria salute mammaria.

La prevenzione è sempre la risposta giusta”, è il claim scelto per quest’anno dall’associazione, sottolineando il ruolo cruciale della prevenzione e della diagnosi precoce nella lotta contro il cancro al seno.

La proposta avanzata dai consiglieri Messineo e Richichi include diverse azioni concrete per sensibilizzare la comunità di Campo Calabro sulla prevenzione del cancro al seno. Tra cui la richiesta di organizzare campagne di sensibilizzazione durante il mese di ottobre.

Queste iniziative potrebbero comprendere eventi informativi, conferenze, e workshop sulla prevenzione e l’importanza dell’autopalpazione o di attivare una collaborazione attiva con la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, includendo l’adesione alla campagna “Nastro Rosa” e fornendo supporto nell’organizzazione di eventi e iniziative di prevenzione. Inoltre, propongono al Comune di impegnarsi contribuendo alla diffusione di materiale informativo e illustrativo sul cancro al seno in luoghi pubblici e valutare la possibilità di offrire agevolazioni o sconti per le visite senologiche presso gli ambulatori aderenti alla LILT, incoraggiando così le donne a sottoporsi agli esami di screening.

La prevenzione del cancro al seno è di vitale importanza per la salute delle donne di Campo Calabro, e l’iniziativa di Messineo e Richichi mira a rendere questa tematica centrale nella comunità. La speranza è che l’amministrazione comunale accolga positivamente queste proposte e avvii una discussione proficua, nell’ottica di promuovere la cultura della prevenzione e di contribuire alla salute delle donne di Campo Calabro. Insieme, possiamo fare la differenza nella lotta contro il cancro al seno e promuovere la salute delle donne nella nostra comunità. La proposta dei consiglieri Messineo e Richichi rappresenta un passo significativo verso questo obiettivo vitale.