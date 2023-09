Campionato Wing Foil a Reggio, Alessandra Sensini: “amo il vostro mare”

StrettoWeb

“Reggio Calabria è bellissima. Ero già stata sul lungomare Falcomatà ai campionati giovanili di vela di qualche anno fa e rivederlo è veramente una grande emozione”. Sono le parole della plurimedagliata olimpica Alessandra Sensini, leggenda della vela, arrivata in riva allo Stretto questo pomeriggio, testimonial e madrina del Campionato Italiano Wing Foil Free Ride a Reggio Calabria, organizzato dal Circolo Velico, grazie al progetto Calabria Straordinaria della Regione. “Insieme ai tecnici della Foil Academy faremo provare ai tanti curiosi e amanti della vela le nuove imbarcazioni in attesa dell’arrivo degli atleti per le regate del weekend. Da domani si vola sullo Stretto”. L’ex velista, campionessa olimpica e già vice presidente del CONI spiega come è cambiato il mondo della vela degli ultimi anni.

“La vela è sempre in continua evoluzione. Certo l’arrivo del foil ha reso tutto molto più veloce. Qui sul lungomare Falcomatà presenteremo le nuove imbarcazioni come la deriva monoposto Waszp e il wing foil, il wind surf foil e tante altre. Grazie al foil ormai si vola in tutte le discipline e questo permette ai giovani di avvicinarsi con maggiore divertimento ed emozione. La vela oggi è sicuramente più facile da promuovere ai ragazzi ma se ami la natura non puoi non amare la vela”.

Progetti come quello della ‘Foil Academy‘ avvicinano i giovani al mondo della vela. E’ d’accordo Alessandra Sensini che invita i tanti ragazzi ad entrare per una volta in acqua approfittando della presenza degli esperti della Federazione Italiana Vela e della Foil Academy.

“E’ necessario continuare a promuovere progetti come questo in cui si scende in piazza, tra la gente, a proporre ai tanti ragazzi di entrare in acqua. Questo è il modo giusto per promuove la vela. Sono sicura che tantissimi giovani, durante il weekend, si avvicineranno alle nuove discipline foil”.

Infine una promessa da parte della leggenda della vela italiana a Reggio Calabria, indirizzata al Circolo Velico, promotore della manifestazione.

“Aprire una scuola a Reggio Calabria con il mio nome? L’ho fatto nella mia terra a Marina di Grosseto. Aprirne un’altra adesso non è facile – conclude Alessandra Sensini – Amo questo mare e nella vela soprattutto è importante saper navigare su tutti i mari, conoscerli e capire le differenze delle correnti. Un gemellaggio, quello si. Perchè no!”.