Camera: Rizzetto (Fdi), ‘in aula a novembre mia pdl su revoca onorificenza a Tito’

Roma, 13 set. (Adnkronos) – “Arriverà in aula a novembre la mia proposta di legge per la revoca del titolo di Cavaliere di gran croce dell?ordine al merito della Repubblica italiana. Un provvedimento che verrà esteso a chiunque si sia macchiato di crimini crudeli e contro l?umanità, anche se oggi è defunto come ad esempio il maresciallo Tito. Siamo tutti consapevoli che Tito si macchiò di terribili crimini contro l?umanità dopo la seconda guerra mondiale. Ricordiamo bene che le persecuzioni anti-italiane furono una vera pulizia etnica. Ringrazio, per l?impegno e la determinazione, il capogruppo di Fratelli d?Italia Tommaso Foti”. È quanto dichiara in una nota Walter Rizzetto, deputato di Fratelli d’Italia e presidente della commissione Lavoro della Camera.