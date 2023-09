Calcio: Serie A, Torino-Roma, Mourinho e Juric a caccia del tris, bookie puntano su Lukaku

StrettoWeb

Suzuka, 23 set. – (Adnkronos) – La Roma di Josè Mourinho cerca il terzo successo consecutivo in casa del Torino, anch?esso reduce da due successi di fila. Partita equilibrata in quota, con i bookie che vedono avanti il segno ‘2’ – uscito in cinque degli ultimi sei precedenti giocati in Piemonte ? a 2,52 su Planetwin365, quota che sale 2,56 su Newgioco, contro il colpo dei granata visto tra 2,98 e 3,10. Fissato invece a 3,05 il segno ‘X’, uscito però solo una volta nelle ultime tredici gare di Serie A. Entrambe le gare della scorsa stagione hanno visto meno di tre gol: in quota nettamente avanti ancora l?Under 2.5, a 1,47, sull?Over 2.5 visto a 2,50. Per quanto riguarda i protagonisti del match sono tanti gli incroci in campo: Duvan Zapata, passato in estate al Torino dopo un lungo corteggiamento della Roma, vede il primo gol granata a 3,75 mentre il quarto timbro stagionale Nemanja Radonjic, passato nel settore giovanile giallorosso, vale 4,65. Lo Special One si affida ai propri centravanti: la rete dell?ex di Andrea Belotti, è vista a 4,35 mentre in pole tra i marcatori c?è Romelu Lukaku, già in rete 4 volte contro il Toro nel suo passato all?Inter, proposto a 3,50.