Reggio Emilia, 23 set. -(Adnkronos) – Il Sassuolo conduce per 2-1 sulla Juventus al termine del primo tempo del match della quinta giornata di Serie A, in corso di svolgimento al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Per i padroni di casa in gol Laurentié al 12′ e Berardi al 41′, momentaneo 1-1 grazie all’autogol di Vina al 21′.