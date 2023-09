Calcio: Serie A, Monza-Lecce 1-1**

StrettoWeb

Monza, 17 set. (Adnkronos) – Chiudono 1-1 Monza e Lecce al Brianteo la gara valida per la quarta giornata di Serie A. I salentini con questo punto salgono a 8 punti in classifica mentre la formazione di Palladino si porta a 4.

Ospiti in vantaggio al 3′ con Almqvist che sfugge alla marcatura di Caldirola, che per arrestare l’avanzata del numero 7 è costretto a concedere il penalty ai giallorossi. Sul dischetto va Krstovic che trova l’angolo alto e batte Sorrentino per l’1-0. Al 24′ arriva la rete del Monza che fa tornare in equilibrio il match. Dopo una serie di iniziative offensive, i brianzoli trovano la via del gol con un’efficace triangolazione tra Colombo e Colpani, con il numero 9 che premia l’inserimento del proprio trequartista che resta lucido e supera con Falcone. I padroni di casa sfiorano il vantaggio in almeno altre due occasioni con Gagliardini e Colombo prima della fine del primo tempo. Ad inizio ripresa il Lecce resta in dieci per l’epulsione diretta, molto contestata, di Baschirotto. Il Monza si riversa in avanti e al 69′ trova il gol con Carboni ma la rete viene annullata dal Var per un fuorigioco di rientro. Falcone è determinante nel finale di gara su Dani Mota, prima che si ristabilisse la parità numerica in campo dopo l’epsulsione per doppia ammonizione di Caldirola. Finale ancora targato Monza ma resta l’1-1.