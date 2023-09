Calcio: Serie A femminile lancia ‘Maipiù’, la campagna contro la violenza di genere

StrettoWeb

Roma, 13 set. – (Adnkronos) – A pochi giorni dall?inizio del campionato la Divisione Serie A Femminile Professionistica lancia #MAIPIÙ, la campagna permanente contro la violenza di genere che verrà inaugurata sabato 16 settembre in occasione della prima giornata della Serie A eBay. Anche in seguito ai tanti episodi che quotidianamente affollano le cronache, la Figc ha deciso di intensificare e ampliare la sua azione durante tutto l?arco della stagione e nei prossimi mesi organizzerà diverse iniziative di sensibilizzazione che possano dare un contributo concreto alla lotta verso un fenomeno difficile da arginare.

?#MAIPIÙ è un monito contro la violenza di genere, un messaggio forte che vogliamo urlare partendo dagli stadi ? ha dichiarato Federica Cappelletti, presidente della Divisione Serie A Femminile Professionistica ? il prossimo fine settimana osserveremo un minuto di silenzio in tutti i campi di gioco in memoria delle donne vittime di femminicidio e di tutte quelle violate nella loro integrità fisica, mentale e nella dignità umana. Dall?inizio dell?anno 79 donne hanno perso la vita, altre continuano a vivere nel terrore. Non vogliamo e non possiamo più stare alla finestra, è ora di fare squadra e pretendere maggiore attenzione su un tema che riguarda tutti noi. Ogni donna ha diritto alla vita e al rispetto?.

Lo striscione con l?hashtag #MAIPIÙ verrà esposto in ogni partita del massimo campionato al momento dell?allineamento delle squadre, che settimana dopo settimana ribadiranno il loro impegno per sensibilizzare l?opinione pubblica e mantenere alta l?attenzione rispetto al fenomeno della violenza contro le donne. Nella prima giornata della Serie A eBay, oltre allo striscione, su tutti i campi sarà osservato un minuto di silenzio. La campagna partirà ufficialmente sabato in occasione del match tra Pomigliano e Juventus, in programma alle 15 allo stadio ?Liguori? di Torre del Greco, e proseguirà fino alla fine del campionato con attività nelle scuole, iniziative social e coinvolgimento di personaggi dello sport e dello spettacolo.