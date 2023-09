StrettoWeb

Empoli, 3 set. – (Adnkronos) – La Juventus vince 2-0 a Empoli in un match del terzo turno di Serie A, disputato allo stadio ‘Castellani’ della città toscana. A decidere la partita i gol di Danilo al 24′ e Chiesa all’82’. In classifica i bianconeri salgono al 3° posto con 7 punti a -2 dalle milanesi, mentre l’Empoli resta fermo a zero.