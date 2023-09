Calcio: Roma, lesione muscolare di primo grado per Sanches e due settimane di stop

StrettoWeb

Roma, 23 set. – (Adnkronos) – Per il centrocampista della Roma Renato Sanches confermate le sensazioni non positive di José Mourinho nel post partita di Europa League contro lo Sheriff Tiraspol. Dopo i venti minuti in campo, l?infortunio e la sostituzione, è arrivato il responso per il 26enne portoghese: lesione muscolare di primo grado alla coscia destra che lo terrà fuori per due settimane. Sanches salterà quindi tre partite, contro Torino, Genoa e Frosinone. È il secondo problema muscolare in questo avvio di stagione.