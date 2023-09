Calcio: Neymar, ‘Io e Messi abbiamo passato l’inferno al Psg’

StrettoWeb

L’Avana, 4 set. (Adnkronos) – La stella del calcio brasiliano Neymar è stato durissimo contro il suo ex club e ha detto che lui e il suo ex compagno di squadra Lionel Messi hanno passato “l’inferno” insieme al Paris Saint-Germain. Alla domanda sulla vittoria di Messi in Coppa del Mondo con l’Argentina lo scorso anno, il 31enne ha detto in un’intervista pubblicata domenica dal portale brasiliano Globoesporte di essere felice per il miglior giocatore Fifa in carica e triste allo stesso tempo. “È andato in paradiso con la nazionale argentina, vincendo tutto negli ultimi anni. E con il Paris ha attraversato l’inferno”, ha detto Neymar. “Abbiamo passato l’inferno, lui e io”. Neymar non è entrato nei dettagli, ma ha detto che Messi è stato ingiustamente criticato a Parigi e non meritava il modo in cui se ne è andato dal punto di vista calcistico.

Prima che Messi si trasferisse negli Stati Uniti all’Inter Miami quest’estate, lui e Neymar hanno giocato insieme per due stagioni nel Psg campione di Francia. I due attaccanti sudamericani erano già stati compagni di squadra dal 2013 al 2017, quando erano in Spagna con il Barcellona. Messi ha recentemente dichiarato in una conferenza stampa che non voleva lasciare il Barcellona e che ha passato momenti difficili al Psg. Con il Miami, il 36enne campione argentino ha vinto le sue prime nove partite, segnando 11 gol e portando la squadra alla vittoria della Coppa di Lega. Neymar si è trasferito all’Al-Hilal in Arabia Saudita poche settimane fa per circa 90 milioni di euro.