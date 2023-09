Calcio: Nazionale, problema all’adduttore per Chiesa

StrettoWeb

Firenze, 8 set. – (Adnkronos) – Problema fisico per Federico Chiesa, che ha accusato un fastidio all’adduttore durante l’ultima rifinitura a Coverciano prima della partenza per Skopje, dove domani sera gli azzurri sfideranno la Macedonia del Nord in un match di qualificazione a Euro 2024. Nelle prossime ore verrà valutata l’entità dell’infortunio, con i medici della Nazionale e quelli della Juventus che sono già in contatto. Al posto dell’attaccante della Juventus probabile la presenza dal 1′ di Mattia Zaccagni.