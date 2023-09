Calcio: Monza e Bologna non si fanno male, 0-0 e un punto per parte

StrettoWeb

Monza, 28 set. – (Adnkronos) – Finisce in parità, con il risultato di 0-0, il match dell?U-Power Stadium tra Monza e Bologna. Annullati gol a Mota nel primo tempo e Ferguson nella ripresa. Prosegue dunque la striscia di risultati utili consecutivi da parte degli emiliani che non hanno più perso dopo l?esordio in casa contro il Milan (1 vittoria, 4 pareggi), resta una sola la vittoria in campionato anche per i padroni di casa che non raccolgono i tre punti dal successo contro l?Empoli della seconda giornata. Ora i felsinei sono undicesimi insieme a Verona e Lazio con 7 punti, mentre i brianzoli quattordicesimi a quota 6.

Le squadre entrano in campo con una coreografia ad hoc della curva del Monza dedicata al presidente Silvio Berlusconi, scomparso lo scorso giugno ad 86 anni e che proprio nella giornata di oggi, nel 2018, acquistò il Monza e diede il via alla storica risalita del club brianzolo, promosso in A per la prima volta nella sua storia due stagioni or sono. Sin da subito la squadra di casa fa la partita contro un Bologna che invece attende e cerca di pungere in ripartenza. In un match piuttosto bloccato, è la qualità ad accendere la gara.

Al quarto d?ora Dany Mota sblocca il match con un colpo di testa da vero 9, su invenzione di Andrea Colpani che con una trivela trova il compagno, a cui però viene spezzato l?urlo di gioia in gola dal VAR, che ravvisa un fuorigioco millimetrico. Il Monza prosegue a spingere: Colombo si inserisce su un cross dalla destra e trova la porta, ma sbatte contro Skorupski, mentre il Bologna si vede in avanti con Orsolini, il cui tiro viene respinto da Di Gregorio.

Con i soliti ventidue del primo tempo le squadre rientrano in campo, proseguendo sul leitmotiv della prima frazione. Il Bologna sembra però leggermente più propositivo e soprattutto sulle fasce spinge con un pizzico in più di costanza. Dopo appena tre minuti Lewis Ferguson trova il gol del vantaggio con un bel colpo di testa dopo un cross dalla sinistra, ma l?arbitro Pezzuto annulla tutto, questa volta senza l?ausilio del Var.

Per il direttore di gara, infatti, prima del cross Zirkzee commette fallo su Caldirola nel tentativo di anticiparlo e nonostante i dubbi, espressi anche da un perplesso Thiago Motta in panchina, conferma la sua decisione senza l?intervento della tecnologia. Passata la paura, il Monza torna a stuzzicare i suoi attaccanti e Dany Mota calcia ancora, trovando però una buona respinta di Skorupski che blinda il pari.

All’87’ Saelemaekers commette una grave ingenuità, protesta con Pezzuto dopo un fallo fischiato al Bologna e viene ammonito. L?ex Milan, furioso per la decisione, decide di applaudire l?arbitro, che in pochi secondi estrae anche il secondo cartellino giallo, espellendo il belga. Bologna in dieci per il recupero, con il Monza che si getta in avanti senza tuttavia riuscire a trovare il gol.