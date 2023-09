Calcio: Lega Serie A, insieme a socios.com all’appuntamento internazionale ‘Token2049’

StrettoWeb

Singapore, 15 set. – (Adnkronos) – La Lega Serie A e Socios.com sono presenti a Token2049, in corso di svolgimento in questi giorni a Singapore. Nella cornice dell?evento più importante per il mondo blockchain, con oltre 12.000 partecipanti al Marina Bay Sands di Singapore, Lega Serie A e Chiliz, la società di blockchain alla base della piattaforma Socios.com, hanno raccontato uno degli study-case più interessanti nati dalla partnership tra il calcio italiano e il brand Web3: Balls Collectibles – i palloni collezionabili che dopo ogni goal, in partite selezionate, vengono raccolti dagli arbitri, certificati su blockchain e resi disponibili per i collezionisti attraverso la piattaforma di fan engagement, Socios.com.

Presenti al panel di alto profilo, moderato da James Walton di Deloitte, il numero uno di Chiliz e Socios.com, Alexander Dreyfus, la leggenda del calcio italiano Alessandro Del Piero e il Direttore Marketing e Commerciale di Lega Serie A Michele Ciccarese.

?Presentare nella cornice di Token2049 a Singapore come la Lega Serie A sia stata la prima a realizzare il progetto dei palloni collezionabili e certificati attraverso blockchain in occasione della EA SPORTS Supercup di gennaio 2023 – ha dichiarato Michele Ciccarese ? è un ulteriore segno di quanto il calcio italiano voglia essere al passo con le innovazioni tecnologiche, d?intesa con i partner commerciali, a beneficio degli oltre 530 milioni di tifosi del nostro campionato nel mondo?.

“L’iniziativa ?Own the Ball, Own the Moment” portata avanti da Socios.com e Lega Serie A dimostra come la blockchain possa offrire delle applicazioni reali e modulabili per lo sport. Per Chiliz, in quanto blockchain, sviluppare un numero sempre maggiore di questi utilizzi è una priorità”, ha dichiarato Alexandre Dreyfus, fondatore e CEO di Chiliz e Socios.com.

Svolto annualmente a Singapore, Token2049 si propone come un meeting internazionale di primissimo piano sia per lo sviluppo del mondo blockchain, sia per l?evoluzione di Web3. Questo evento fa da snodo cruciale per i principali attori dell?ecosistema crypto a livello globale che si ritrovano per condividere intuizioni, coltivare connessioni e influenzare attivamente la direzione dell?industria. Token2049 riunisce imprenditori, istituzioni, luminari dell?industria, investitori, costruttori e appassionati del mondo crypto e blockchain.

Oltre alla partecipazione al meeting, Socios.com, in collaborazione con la Lega Serie A, ha organizzato un evento privato al Mandala Club a cui hanno partecipato anche l?Ambasciatore italiano a Singapore, Dante Brandi, l?Attaché Commerciale e Culturale dell?Ambasciata d’Italia a Singapore, Gaja Ravasini, Ilaria Piccinni, Deputy Trade Commissioner di ICE per Singapore e le Filippine e la leggenda del calcio Alessandro Del Piero, oltre a importanti partners e stakeholders locali.