Calcio: Italiano, ‘risultato ok ma partita non entusiasmante’

StrettoWeb

Udine, 24 set. – (Adnkronos) – “Va bene il risultato, a inizio stagione è importante mettere fieno in cascina, far punti in classifica conta sempre tanto. Non abbiamo fatto una partita entusiasmante però quando serve dell’altro abbiamo visto che i ragazzi sono capaci a soffrire e a fare un calcio di un altro tipo”. Così l’allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano dopo la vittoria per 2-0 sul campo dell’Udinese. “Bisognava portare a casa il risultato e siamo stati bravi da questo punto di vista -sottolinea l tecnico siciliano-. L’infortunio di Dodò? Gli si è girato il ginocchio, vedremo dopo gli esami, mi auguro con tutto il cuore che non sia nulla di grave, non solo per l’importanza di Dodò ma perché sono infortuni da evitare”.