Calcio: Inzaghi, ‘è solo l’inizio ma l’Inter dà ottimi segnali, Lautaro leader’

Milano, 3 set. – (Adnkronos) – “Abbiamo fatto tre ottime partite, i ragazzi lavorano bene con grandissimo spirito, contagioso per noi dello staff, per la società e per i tifosi. Sono ottimi segnali ma è solo l’inizio. Volevo che Thuram trovasse il gol, sono contento e ha fatto molto bene come tutti quelli che hanno giocato. Sono molto soddisfatto”. L’allenatore dell’Inter Simone Inzaghi commenta così la vittoria per 4-0 a San Siro sulla Fiorentina. “C’era la voglia di non prendere gol, di concedere poco ed è merito di tutta la squadra. Abbiamo lavorato bene in tutti i reparti, dobbiamo continuare sempre in questo modo”, aggiunge il tecnico piacentino al microfono di Dazn prima si esaltare Lautaro Martinez. “Ha tutte le qualità per vincere la classifica cannonieri. E’ bello vedere come si sacrifica, sta facendo benissimo in questi anni con me. E’ in continua crescita, è un leader”.