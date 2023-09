Calcio: Inter cala il poker e travolge la Fiorentina, Milan agganciato in vetta

StrettoWeb

Milano, 3 set. – (Adnkronos) – L’Inter cala il poker e travolge la Fiorentina. A punteggio pieno dopo tre giornate, la squadra di Inzaghi supera 4-0 i viola e aggancia in vetta il Milan, in vista del derby che ci sarà dopo la sosta per le nazionali il 16 settembre. Primo gol interista per Thuram, che la sblocca di testa su cross di Dimarco. Nella ripresa palo di Dumfries, raddoppia Lautaro su assist di Thuram che si procura anche il rigore trasformato da Calhanoglu per il 3-0. Il poker è sempre del ‘Toro’ servito da Cuadrado. La squadra di Italiano paga le fatiche del playoff di Conference League di giovedì sera e non è mai in partita, schiacciata dalla superiorità dell’avversario.

I nerazzurri prendono subito l’iniziativa con due tentativi di Dimarco e Thuram, gli ospiti provano a farsi vedere con una conclusione di Bonaventura alta sopra la traversa. Al 23′ il match si sblocca: cross pennellato di Dimarco da sinistra sul secondo palo, Thuram stacca bene e mette alle spalle di Christensen il suo primo gol in Serie A. Ci sarebbe spazio per il secondo, ma sull’invito di Dumfries alla fine del primo tempo il francese manda alto.

In avvio di ripresa l’Inter continua a spingere e l’avversario non trova le contromisure: prima Dumfries colpisce il palo, poi Lautaro si vede parato un altro tentativo ravvicinato da Christensen. Il capitano nerazzurro trova il 2-0 all’8′ su assist di Thuram con una conclusione potente, poi ancora il figlio d’arte si procura un rigore sfruttando l’incertezza del portiere avversario e lal 13′ Calhanoglu fa 3-0. Inzaghi fa entrare Arnautovic, Carlos Augusto e Cuadrado, ed è proprio il colombiano a servire a Lautaro la palla della doppietta e del quinto gol in tre partite. Nel finale i vice campioni d’Europa in carica amministrano e portano a casa il terzo clean sheet consecutivo.