Calcio: Inter, approvato il bilancio, Suning copre 86 milioni di perdite

Milano, 26 set. – (Adnkronos) – Il Consiglio di Amministrazione dell’Inter ha approvato la proposta di bilancio per l?anno fiscale 2022/23, al termine della riunione che si è tenuta oggi presso la sede del Club. Il bilancio sarà sottoposto all?approvazione da parte dell?Assemblea degli azionisti che sarà convocata per la fine di ottobre. Lo rende noto la società nerazzurra con un comunicato sul proprio sito ufficiale, dove si spiega anche che Suning “ha immesso nuovi finanziamenti soci per 51 milioni di euro ed ha, inoltre, ripatrimonializzato la società per 86 milioni di euro”.

“Si evidenzia -prosegue la società nerazzurra- una ulteriore forte riduzione delle perdite rispetto all?anno fiscale 2021/22, che passano da 140 a 85 milioni di euro, un decremento pari a 55 milioni di euro. Questo risultato è generato da un duplice effetto positivo: Il contenimento dei costi di produzione, che passano da 528 a 465,5 milioni di euro. Le azioni intraprese in sede di calcio mercato nell?estate 2022 hanno permesso di ridurre il valore complessivo dei salari. L?aumento dei ricavi di circa 60 milioni di euro al netto del player trading, per un totale di 425 milioni di euro di fatturato complessivo”.

“A contribuire a questo incremento -spiega la nota- sono stati i ricavi da match day, in una stagione giocata per la prima volta dal 2020 interamente a porte aperte e che ha visto la squadra progredire fino alla Finale di Uefa Champions League. Grazie al sostegno dei tifosi, che hanno nuovamente portato l?Inter al record di presenze in Italia e tra i top club in Europa, gli incassi da stadio hanno superato la soglia degli 80 milioni di euro, il valore più alto nella storia del Club. Un ulteriore aumento dei proventi da diritti audiovisivi è dovuto alla straordinaria corsa in Champions della scorsa stagione”.