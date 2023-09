Calcio: Gasperini applaude l’Atalanta, ‘la miglior partita di questa stagione’

StrettoWeb

Bergamo, 24 set. – (Adnkronos) – “Nel primo tempo abbiamo fatto molto bene, penso sia la miglior prestazione di questa stagione. La squadra ha giocato e concluso verso la porta. Nel secondo tempo c’è stato un calo, forse per il caldo, forse per la partita di giovedì, ma ha tenuto bene il campo anche nei momenti di difficoltà”. L’allenatore dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini, commenta così al microfono di Dazn la vittoria per 2-0 sul Cagliari. “Oggi non abbiamo sbagliato niente, abbiamo avuto la concentrazione giusta, poi abbiamo una difesa che lavora globalmente bene, Firenze e Frosinone sono state delle eccezioni -aggiunge Gasperini-. De Ketelaere? Ha giocato un primo tempo migliore di altri spezzoni, ha sbagliato pochissimo, sempre con grande qualità e grande lucidità. E’ stato un riferimento importantissimo per l’attacco, anche l’assist è stato delizioso”. “Questo campionato mi dà la sensazione di essere molto equilibrato, ci può essere molta mischia, in alcune partite se non sei al meglio corri il rischio di non far bene contro chiunque. Ci sono squadre che vanno forte, in ogni partita devi arrivare nella condizione migliore”, conclude il tecnico di Grugliasco.