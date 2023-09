Calcio: Garcia, ‘non sono preoccupato per Kvaratskhelia, tornerà al gol appena starà bene’

StrettoWeb

Napoli, 15 set. – (Adnkronos) – “Non sono preoccupato per Kvara. Nel primo tempo con la Lazio gli è mancata un po’ di fortuna. Tornerà a fare gol o assist appena starà bene. Non aveva i 90′ con la Lazio, ma le due gare disputate con la Georgia sono una buona notizia per noi”. Lo dice l’allenatore del Napoli Rudi Garcia, in conferenza stampa alla vigilai del match con il Genoa, in merito al momento difficile di Kvicha Kvaratskhelia.