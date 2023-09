StrettoWeb

Firenze, 5 set. – (Adnkronos) – Il trequartista della Fiorentina Abdelhamid Sabiri, è pronto a trasferirsi all’Al-Fayha. Il 26enne marocchino è volato in Arabia per sostenere le visite mediche. L’annuncio è stato dato nel corso di ‘Buongiorno Viola Park’ trasmissione in onda sulla pagina Facebook della società gigliata. Sabiri lascia così la Fiorentina senza aver mai esordito in gare ufficiali.