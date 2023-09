Calcio: Federazione tedesca conferma su nuovo ct i ‘buoni colloqui’ con Nagelsmann

StrettoWeb

Francoforte, 19 set. (Adnkronos) – La Federcalcio tedesca (Dfb) ha confermato oggi che sono in corso “buoni colloqui” con Julian Nagelsmann affinché l’allenatore possa assumere la guida della nazionale di calcio maschile tedesca. Sia il quotidiano “Bild” che la rivista “Kicker” avevano riferito che la Dfb e l’ex allenatore del Bayern Monaco avrebbero già raggiunto un accordo di principio, che durerà fino a Euro 2024 in Germania. Se confermato, Nagelsmann diventerebbe, a 36 anni, il secondo allenatore più giovane nella storia della ?mannschaft?.

Allo stesso tempo, a causa della delimitazione temporale della posizione, ricorderebbe il progetto con Jürgen Klinsmann con la Coppa del Mondo in Germania nel 2006, in cui la squadra finì terza. Nagelsmann guiderebbe una squadra molto appannata, dopo l’eliminazione ai Mondiali 2020 in Qatar e diverse sconfitte nelle amichevoli giocate successivamente, che hanno portato all’esonero di Hansi Flick. Per la Dfb, inoltre, il suo arrivo offrirebbe la possibilità di intraprendere un progetto a lungo termine con Jürgen Klopp del Liverpool, considerata la soluzione auspicata, a partire dal 2024.

In questo scenario, però, il dibattito sulla successione al torneo nazionale potrebbe avere un impatto enorme anche nei mesi precedenti la sua celebrazione. Secondo il quotidiano “Bild”, poiché il licenziamento di Nagelsmann a marzo non implica la risoluzione del suo contratto con il Bayern Monaco, sia il club che lui stesso rinunceranno rispettivamente ad una cifra indeterminata in termini di ingaggio e stipendio. Alla domanda sulla possibilità che Nagelsmann possa assumere la guida della squadra, il suo successore al Bayern, anche lui tedesco Thomas Tuchel, ha risposto la scorsa settimana: “Certo che può. È un allenatore eccezionale”. Anche il presidente onorario del Bayern Uli Hoeness ritiene che Nagelsmann sia complessivamente adatto al ruolo, ma in dichiarazioni al quotidiano “Süddeutsche Zeitung” ha sottolineato l’entità della sfida dopo mesi difficili. “La Dfb ora potrebbe prendere l’imperatore della Cina, anche lui avrebbe difficoltà”, ha commentato.