Calcio: esordio amaro per Lukaku, il Milan vince 2-1 a Roma e infila la terza vittoria di fila

Roma, 1 set. – (Adnkronos) – Prosegue la striscia vincente del Milan che conquista il terzo successo in altrettante gare di campionato e resta a punteggio pieno in vetta alla Serie A. All’Olimpico i rossoneri dominano per 60′: al 9′ segna Giroud su rigore accordato per un intervento falloso di Rui Patricio su Loftus Cheek. La squadra di Pioli raddoppia al 3′ della ripresa con un gran gol di Leao, poi il Milan resta in 10 al 61′ per il doppio giallo a Tomori e la partita cambia con la squadra di casa che cresce e si rende pericolosa. Al 70′ arriva l’esordio per Lukaku. Nel recupero accorcia Spinazzola ma è troppo tardi e per la Roma il campionato si fa in salita con un solo punto in 3 giornate e già otto lunghezze di distanza dalla vetta.

Il Milan, forte delle certezze acquisite nelle prime due giornate, prova subito a fare la partita e a cercare gli spazi nella difesa giallorossa, che invece conferma le difficoltà già viste contro Salernitana e Verona. Dopo appena nove minuti Loftus-Cheek entra troppo facilmente nell’area avversaria; Rui Patricio lo tocca e Rapuano, dopo la revisione, concede il rigore. Giroud è infallibile e porta avanti i rossoneri, che contengono la timida reazione dei padroni di casa, mai capaci di impensierire Maignan per almeno un’ora.

Sembra tutto facile per gli ospiti, che sfruttano la qualità dei propri centrocampisti e il continuo movimento degli attaccanti. Pulisic va a un passo dal raddoppio, che arriva puntuale a inizio ripresa: si sblocca anche Leao, con un bel gol in acrobazia. Il Milan ha la partita in mano e Pioli pensa ai primi cambi gli indiziati sono Loftus-Cheek e Tomori, entrambi ammoniti, ma il difensore stende Belotti e costringe Rapuano ad estrarre il secondo giallo. Un’ingenuità che sporca una prestazione praticamente perfetta.

L’episodio riaccende la sfida. I capitolini prendono coraggio e, dopo una conclusione di El Shaarawy, tentano il tutto per tutto: Mourinho si affida a Lukaku, accolto da un’ovazione, mentre Pioli cambia gli esterni d’attacco (Chukwueze e Okafor rilevano Pulisic e Leao). L’ex Inter ha voglia di mettersi subito in mostra, anche se non riceve palloni giocabili in area di rigore. La Roma si rianima nei minuti di recupero: Spinazzola trova l’1-2 al 92′, gli assalti finali però non cambiano il risultato e l’unico brivido lo regala un’uscita a vuoto di Maignan.