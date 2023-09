Calcio: Champions, un autogol regala il successo al Napoli, Braga battuto 2-1

StrettoWeb

Braga, 20 set. – (Adnkronos) – Esordio in Champions bello e fortunato per il Napoli che si impone 2-1 a Braga con lo Sporting grazia ad un autogol all’88’. La squadra di Garcia gioca bene per lunghi tratti di gara e trova il successo nel finale quando una deviazione di Niakate alle spalle di Matheus regala il successo agli azzurri. Il Napoli domina nel primo tempo, crea tante occasioni, colpisce una traversa con Osimhen e passa in vantaggio con Di Lorenzo. Nella ripresa, il Braga non sembra essere così pericoloso ma trova il pari con Bruma all’84’, poco prima dell’episodio che decide il match.

Partenza sprint del Braga con Ricardo Horta che non trova lo specchio della porta da posizione favorevole: provvidenziale deviazione di Olivera. Risponde subito il Napoli con Osimhen che spreca una grande occasione, a tu per tu con Matheus, calciando addosso all?estremo difensore avversario. La formazione di Garcia sfiora più volte il vantaggio: doppia occasione con Osimhen e Di Lorenzo che colpiscono il palo e trovano un super Matheus a evitare l?1-0. L?unica pecca del primo tempo azzurro è il ko di Rrahmani, sostituito da Ostigard. È ancora il centravanti nigeriano ad andare a un passo dal vantaggio con un colpo di testa che finisce a un soffio dal palo.

Ci provano anche i lusitani con una punizione di Djalo che termina molto vicino dalla porta di Meret. È un Osimhen show con il capocannoniere dello scorso campionato che prende la traversa con una conclusione dal limite dell?area. I portoghesi cercano di rendersi pericolosi con Abel Ruiz: la sua incornata di testa finisce a centimetri dal palo. Dopo un calcio di rigore annullato dal Var (il fallo era di Osimhen su Niakaté e non viceversa) il Napoli trova il vantaggio con il suo capitano: Di Lorenzo si coordina e calcia con il mancino dopo una sponda del nigeriano. La palla sbatte sulla traversa e finisce in rete.

Nella ripresa, il Napoli ha una buona occasione per Anguissa che trova attento Matheus. Il Braga prova una reazione, affidata ad Abel Ruiz. La formazione di Garcia sfiora a più riprese il raddoppio, prima con una conclusione a fil di palo di Osimhen, poi sempre con il nigeriano che non riesce a trovare lo specchio della porta con un tiro dalla distanza. I lusitani hanno con Ricardo Horta una chance dell?1-1 ma il suo tiro termina largo.

Altra grande occasione per gli uomini di Garcia con Zielinski, servito da Di Lorenzo, che manda a lato a due passi dalla porta. Il pressing del Braga ha finalmente effetto: Bruma trova il pareggio di testa, con un ottimo inserimento. Colpevole Juan Jesus a non seguire il giocatore avversario. La gioia dei portoghesi dura appena 4′: cross di Zielinski e clamorosa, quanto sfortunata, deviazione di Niakaté nella sua stessa porta. Autogol decisivo e 2-1 per il Napoli. Nel finale, Meret è fortunato perché il tiro di Pizzi termina sul palo.