Calcio a 5, Reggio Tv trasmetterà ancora le partite della Polisportiva Futura

Le gare interne della Polisportiva Futura avranno una copertura televisiva integrale per tutta la stagione 2023-2024. Il volo importante, raccontato giornalmente verso la conquista della A2 Elite, non cambia frequenza. L’importante realtà del futsal calabrese, militante nell’intrigante e seguitissimo campionato di Serie A2 Elite nazionale e l’emittente Reggio TV, canale 77, hanno infatti siglato l’accordo che consentirà ai tifosi giallo-blu e, più in generale, a tutti gli appassionati di calcio a 5, di seguire per intero la nuova stagione calcettistica. La società che raggruppa il comprensorio Reggio Calabria, Lazzaro e Motta San Giovanni ha, quindi, la sua televisione ufficiale. Un’opportunità in più per veicolare le immagini di un progetto sportivo ad ampio raggio che trova la sua casa nello splendido e rinnovato impianto polivalente di Lazzaro, il Palattinà.

Dal canto suo Reggio TV, guidata dall’imprenditore Eduardo Lamberti Castronuovo, attraverso questa partnership rinnova un impegno a favore dello sport locale che, da sempre, costituisce uno dei punti fermi nell’ambito dei progetti editoriali proposti dall’emittente. Nel dettaglio l’accordo fra la Polisportiva e ReggioTv ha previsto la messa in onda integrale di tutte le partite interne del club, interviste e speciali che verranno inserite all’interno dei palinsesti settimanali dell’emittente. Il Futsal in Tv, approfondimento settimanale, condotto da Giovanni Mafrici, andrà in onda ogni giovedì alle ore 19.50 con la replica al venerdì alle ore 13.30.

Le gare interne della Futura, invece, saranno trasmesse in differita ogni lunedì alle ore 19. L’esordio del Club del Presidente Cogliandro è previsto per venerdì, alle ore 19.30 al Palattinà contro il team del Cnl Cus Molise Grande attenzione, infine, al pubblico della rete; le gare dei ragazzi di Mister Fiorenza potranno infatti essere sempre guardate in streaming sul sito internet www.reggiotv.it. Gli approfondimenti saranno presenti anche sull’On Demand della tua Tv: basta sintonizzarsi sul canale 77, premere freccia su e scorrere tra la programmazione del canale.Da oggi, è possibile visualizzare le puntate anche sull’App Di Reggio Tv, disponibile su dispositivi Ios ed Android.