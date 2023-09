Calcio a 5, Polisportiva Futura: parla il Ds Gattuso: “vi dico la mia sul roster e non solo”

StrettoWeb

Il Direttore Sportivo della Polisportiva Futura Gattuso fa il punto. Tra le buone indicazioni del pre-campionato e la squadra che vedremo in scena nel campionato nazionale di A2 Elite. Ecco le sue impressioni. “Come società abbiamo provveduto a mettere a disposizione del Mister Fiorenza, un roster che potesse ben figurare nel campionato di A2 Elite. Abbiamo sostituito due stranieri con l’innesto di Eriel Pizetta ed Humberto Honorio e abbiamo anche voluto ringiovanire la rosa inserendo il portiere Iennarella ed il ritorno di Mallimaci in squadra. Accanto a loro, i ritorni di Minnella e Pannuti (è stato via qualche mese per ragioni lavorative). Per quest’ultimo sarebbe esagerato parlare di ritorno ma per entrambi siamo molto contenti di averli con noi”.

“Il roster? Abbiamo costruito una rosa che fosse capace di giocarsela con tutti. Vogliamo provare a volare nelle zone medio-alte del ranking. Sono contento che accanto ad atleti del calibro di Capitan Cividini e dei nuovi innesti ci sia grande attenzione per i nostri giovani, dai due Squillace, passando per Falcone, Caliciuri e la new entry Labate”.

“Honorio e Pizetta? Non vorrei passasse in secondo piano l’apporto di Eriel Pizetta. E’ un giocatore clamorosamente importante per noi che abbiamo affrontato, che ci è sempre piaciuto e che abbiamo fortemente voluto. Non è un giocatore qualsiasi, tutt’altro. Per Humberto Honorio parla la sua carriera ed il suo modo, unico ed inimitabile di stare in campo. E’ ovvio che i riflettori siano puntati su di lui ma, egli stesso ha sottolineato che, per vincere, occorrerà, forzatamente non il singolo ma il collettivo”.

“Il Palasport? Nella passata stagione, specialmente nella fase cruciale il “fattore campo” era tostissimo e vogliamo si riparta da qui, sin da giorno 29 settembre. Stiamo lavorando tanto, dentro e fuori dal campo. A tal proposito non è da dimenticare l’apporto di Mister Francesco De Stefano, allenatore che sta coordinando il processo di preparazione fisica e che, oltre al rimanere accanto al Mister Fiorenza in panchina sarà il Capo Allenatore della formazione Under 19″.