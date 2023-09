Calcio a 5, Mallimaci torna alla Futura e si mette in mostra: “scelta dettata dal cuore”

StrettoWeb

Tino Mallimaci. Talento classe 2000 di ritorno in giallo-blu. Primi passi nel calcio a undici prima di arrivare i giallo-blu sin dall’Under 15. Prodotto Under, infatti, di casa Futura nel Futsal dove è stato senza dubbio protagonista. Esperienza in B e poi A2 due stagioni orsono con Mister Fiorenza alla guida: ha qualità importanti sia tecniche che fisiche e ritorna dal prestito, proficuo con la Gallinese. Può giocare laterale ed ultimo, ritorna dalla porta principale del Palattinà per far parte fondamentale della prima squadra in A2 Elite: è pronto ed ha voglia di far bene e lo ha dimostrato nell’ultimo test pre-stagione, quello giocato in casa del Città di Melilli. Doppietta per lui e tanto entusiasmo. Mentre è apertissima la campagna abbonamenti (dal lunedì al giovedì al Palattinà dalle ore 18 alle ore 20) del club che esordirà venerdì alle ore 19.30 in casa, contro Cnl Cus Molise. Ecco le impressioni del giovane atleta.

Un lieto ritorno a casa, dico bene?

“Dopo sette anni lasciare casa è stato molto difficile, specialmente per il rapporto creato con società e compagni di squadra, adesso rientro alla base e sono felicissimo di farlo. Non ritroverò alcuni compagni che ho lasciato ma sicuramente chi ci sarà adesso, riuscirà ad integrarsi con il nostro spirito”.

Che campionato ti aspetti?

“Per quanto riguarda il campionato, resta sempre un incognita poiché essendo una nuova categoria che nessuno ha mai giocato è difficile da analizzare. Quello che so è che daremo il massimo in ogni partita e in ogni campo”.

Cosa ti ha spinto a ritornare a casa base?

“Quando ho sentito della possibilità di rientrare e sapere che avremmo fatto questo campionato, ovvero la A2 Elite, ho subito accettato la sfida. Misurarmi con grandi giocatori è sempre stato il mio obiettivo e adesso mi sento pronto sia mentalmente che fisicamente. E poi, sinceramente è stata una scelta dettata dal cuore ed il mio cuore batte per i colori giallo-blu della Futura”.

Il tuo obiettivo?

“Lavorare per ottenere risultati, lavorerò per avere sempre più minutaggio e aiutare la squadra a raggiungere l’obiettivo finale, dunque, ringrazio lo Staff Tecnico e la società per la fiducia espressa”.