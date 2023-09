Calcio a 5, Giovanni Mafrici nell’area stampa della Polisportiva Futura

StrettoWeb

“Rappresentare, nel migliore dei modi la Città Metropolitana di Reggio Calabria in giro per l’Italia. E’ questo l’obiettivo della Polisportiva Futura, ai nastri di partenza nell’avvincente e competitivo campionato di Serie A2 Elite. La società comunica che l’area comunicazione e stampa del club è stato affidata, per la stagione che si va ad aprire, al professionista Giovanni Mafrici“. Così in una nota il club reggino.

“Mafrici, giornalista sportivo iscritto all’Ussi, ha iniziato il suo percorso professionale nel 2001 come founder e direttore di testata e nel tempo ha collaborato con svariate testate giornalistiche italiane ed estere e per svariati uffici stampa pubblici e privati. E’, da qualche giorno, anche il nuovo Responsabile Comunicazione della Pallacanestro Viola e da due anni è la voce delle partite interne della Futura”.

La Futura ricorda anche “che la campagna abbonamenti è apertissima, al pomeriggio dalle ore 18 alle ore 20 al Palattinà, con un bel remainder verso l’esordio interno ed assoluto nel campionato di A2 Elite, programmato per le ore 19.30 in casa contro il Cnl Cus Molise argomentiamo dell’importante novità legata al nostro nuovo modo di comunicare”.

“Era un passo dovuto che ci permette, ancor di più di potenziare le nostre progettualità – ha affermato il vice presidente Filiberto Mallamaci – Stiamo già “toccando con mano” il cambio di passo voluto in sede strategica. Il rapporto con Giovanni Mafrici, voluto con forza come telecronista delle nostre partite al Palattinà, si è rafforzato giorno dopo giorno. Ne apprezziamo le qualità e la passione che riesce a trasmettere. Non potevamo fare ingaggia migliore: un vero top player nel suo settore”.