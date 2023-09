Calabria terra di pace e di fratellanza: arriva a Cosenza la “fiaccola della pace”

StrettoWeb

Il Programma “Calabria Terra di Pace e Fratellanza”, inserito nell’ambito dell’International Day of Peace, partito da Roma il 21 settembre dalla sede della Camera dei Deputati e dal Parco Archeologico del Colosseo, martedì 26 settembre prossimo farà tappa a Cosenza presso la sede del Palazzo della Provincia, in Piazza XV Marzo. Il Progetto, promosso dal Comune di Tarsia in collaborazione con le Associazioni Colors for Peace di Sant’Anna di Stazzema, Peace Run Italia e la Fondazione Robert F. Kennedy Human Rights Italia, si giova anche dell’adesione della Provincia di Cosenza.

Il 26 settembre, con la “Corsa per la Pace”, i Tedofori dell’Associazione “Peace Run Italia”, raggiungeranno la Calabria. L’arrivo della “Fiaccola della Pace” è previsto, presso la sede della Provincia, alle h. 15:00 dello stesso giorno. In apertura della Manifestazione, i saluti e messaggi di pace del Presidente Rosaria Succurro e del Sindaco di Tarsia Roberto Ameruso.

Seguirà la presentazione del Progetto “Calabria Terra di Pace e Fratellanza”, a cura di: Adriana Grispo, Coordinatrice Programma; Roberto Cannizzaro, Comune di Tarsia; Mario Gallo, Colors for Peace; Alfredo De Joannon, Peace Run; Valentina Pagliai, Robert F. Kennedy Human Rights Italia. Prevista infine la sottoscrizione del Patto “Calabria Terra di Pace e Fratellanza”da parte dei Sindaci della provincia. Presenzieranno all’evento i Rappresentanti delle Istituzioni Civili, Religiose e Militari, Scuole, Fondazioni e Associazioni del Comprensorio.