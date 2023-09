Calabria, il prof. Bellantone: “pronti a unire gli sforzi per una sanità d’eccellenza in questa terra”

StrettoWeb

“Io come tutti i medici calabresi che come me vivono e lavorano fuori siamo pronti a unirci e a dare i consigli perché è il momento in cui medici che lavorano in Calabria e i medici calabresi che lavorano fuori uniscano gli sforzi necessari a trasformare la sanità calabrese in eccellenza“. Lo ha detto il professor Rocco Bellantone, medico, originario di Villa San Giovanni, ordinario di Chirurgia generale alla Facoltà di Medicina dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, nominato lo scorso 11 settembre, con decreto del Ministro Orazio Schillaci, commissario straordinario dell’Istituto Superiore di Sanità (Iss), ospite alla prima puntata della nuova stagione di Buongiorno Regione della Tgr Calabria. Bellantone intervistato dal caporedattore della Tgr Riccardo Giacoia e da Antonio Liotta, ha parlato del suo impegno alla guida della più importante istituzione sanitaria italiana che, alla vigilia del suo subentro, ha definito come un grande onore “cui mi avvicino con umiltà accostandomi alle grandi menti della sanità che vi si riuniscono anche per controllare coordinare e sorvegliare l’andamento della sanità italiana“. Sulla sanità calabrese il commissario straordinario dell’Iss ha descritto una situazione diversificata tra eccellenze cui fanno da contraltare zone in cui la tutela sanitaria è carente a causa di una problematica organizzativa.