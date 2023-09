Calabria, il Parco del Pollino distrutto dalle fiamme: due canadair in azione

StrettoWeb

Le terre dell’alto jonio cosentino continuano a bruciare: una catena di fuoco che sta distruggendo vegetazione e minaccia paesi tra mare e montagna. Gli incendi inoltre, a causa del forte vento, diventano sempre più difficili da estinguere: da ieri infatti, le fiamme stanno seminando paura nel parco del Pollino, tra Civita e Frascineto. Sono stai bruciati già oltre 200 ettari di macchia mediterranea: i due canadair in azione, in sinergia con i Vigili del Fuoco, trovano difficoltà a domare il rogo a causa appunto del maltempo. “Anche l’opera dei due canadair che da stamattina sono in azione è piuttosto difficile perché c’è un forte vento e delle turbolenze che non permettono ai due velivoli di potersi abbassare e centrare i focolai” afferma il direttore delle operazioni di spegnimento di Calabria Verde, Luigi Vigna.

“I due canadair stanno caricando acqua in una diga a Senise in Basilicata in quanto sia il mare Ionio che il Tirreno sono troppo agitati e rendono il pescaggio dell’acqua impossibile. Era arrivato anche un elicottero che purtroppo a causa delle turbolenze dovute al forte vento non ha potuto operare”.