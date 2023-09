La Calabria a nuoto: successo per il progetto “Da Zero a 1400” di Aqa

StrettoWeb

Tanta partecipazione, agonismo, gare bellissime, divertimento e soprattutto il coinvolgimento degli amanti del nuoto in posti meravigliosi e straordinari della Calabria. È terminato domenica il progetto “Da Zero a 1400” organizzato da Francesco Manna-ASD AQA. Gare all’aperto dove si è passati dal mare ai 1400 metri di altezza in acque libere. E dopo i successi dei primi due appuntamenti, Praia a Mare con l’isola Dino e Lorica nel meraviglioso lago, la terza località scelta è stata Le Castella, Isola Capo Rizzuto.

“La gara di nuoto più bella d’Italia”, hanno sostenuto i partecipanti. Oltre al miglio, ha avuto luogo anche il secondo trofeo “Angelo Fabiano” con la gara di mezzo fondo sprint in acque libere. Partner ufficiali dell’evento sono stati la Regione Calabria, il Comune, il Coni, la Fin, la Provincia di Crotone, il parco marino e “Calabria Straordinaria”. Insieme alla società Aqa si è dato spazio a centinaia di partecipanti, in ogni gara, che si sono immersi nelle meravigliose acque calabresi.

Non solo sport, ad ogni modo. Le medaglie utilizzate nelle competizioni “da 0 a 1400” sono state realizzate con un materiale plastico biodegradabile e sostenibile. Sport, ambiente e territorio.

“Il progetto da zero a 1400 è unico in Italia e siamo orgogliosi di poterlo svolgere nella meravigliosa Calabria”, sono le parole e le emozioni di Manna e di tutto lo staff organizzativo. Eventi come quello di Praia, di Lorica e di Le Castella promuovo una terra fantastica che, anche sullo sport come il nuoto, sta cercando di farsi strada e vincere. Gli organizzatori già sono al lavoro per il prossimo anno ma, intanto, negli occhi e nei sorrisi di chi ha partecipato alle diverse gare le immagini di giornate, non solo sportive, indimenticabili.