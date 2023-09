Calabria, nascondeva e coltivava droga in un’officina abusiva: arrestato e sanzionato 50enne

StrettoWeb

Nuovi controlli nell’area del cosentino per contrastare la detenzione e lo spaccio di stuoefacenti: i carabinieri della stazione di Saracena, in sinergia con l’unità cinofila di Vibo Valentia, hanno arrestato un 50enne lo scorso 29 agosto. Grazie all’infallibile fiuto di Collins, gli agenti hanno rinvenuto due dosi di hashish nell’abitazione dell’uomo. Procedendo con la perquisizione, il cane ha fiutato altra droga all’interno di un pensile dove sono stati rinvenuti barattoli di vetro contenenti marijuana. I controlli si sono poi concentrati in un’officina abusiva e in un terreno, sempre del soggetto indiziato. Nel locale è stata ritrovata altra marijuana, mentre nell’appezzamento erano presenti 4 piante di canapa indiana alte circa un metro. A conclusione delle operazioni, il 50enne è stato arrestato e condannato all’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria. L’officina invece, è stata posto sottosequestro poiché abusiva ed operante senza alcuna licenza. Il soggetto è stato quindi sanzionato per la somma di 5mila euro.