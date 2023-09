Calabria nel mondo: la Provincia di Cosenza in Cina al forum internazionale dei Sindaci sul turismo

StrettoWeb

“Siamo orgogliosi di essere presenti a Zhengzhou in Cina, all’importante meeting internazionale dei Sindaci sul turismo. È una grande occasione per far conoscere la nostra provincia, fatta di luoghi meravigliosi, che abbiamo presentato ai cinesi e che faremo conoscere di persona quando fra qualche mese ricambieranno la nostra visita e verranno anche loro in missione nei nostri comuni”. A dichiararlo è il Presidente della Provincia Rosaria Succurro, presente a Zhengzhou insieme ai colleghi Sindaci Ernesto Madeo, Primo Cittadino di San Demetrio Corone e Presidente delle comunità arbëreshë; Ernesto Magorno, Sindaco di Diamante Città dei murales e patria indiscussa

del Peperoncino con la sua Accademia; ed Orlandino Greco, Sindaco di Castrolibero in rappresentanza dell’area urbana.

“Con loro una serie di fitti e produttivi incontri per creare rapporti internazionali con la Cina e far conoscere le meraviglie della nostra provincia e dei nostri singoli territori, che faremo visitare alla delegazione cinese che ospiteremo nei prossimi mesi“, ha aggiunto il Presidente Succurro, che si è anche detta soddisfatta di questa grande opportunità che ha visto “Gioacchino da Fiore, la Sila e Lorica così come il Peperoncino di Diamante, le comunità arbëreshë con tutta la loro storia e tradizione, Castrolibero e l’Area urbana Cosenza-Rende al centro della prima due giorni del viaggio in Cina, che culminerà con il patto di amicizia fra città italo-cinesi”.

Rosaria Succurro ha assicurato che anche nei prossimi giorni la delegazione cosentina continuerà a presentare immagini, video e materiale promozionale e turistico, consapevoli del fatto che per il

territorio è un momento di promozione unico e di visibilità internazionale, oltre che occasione per fare rete e mettere in atto nuove strategie di crescita turistica già in buona fase di realizzazione: “abbiamo toccato con mano l’apprezzamento unanime per le bellezze dei nostri borghi, con la

promessa di visitare la nostra provincia”, la chiosa del Presidente.

Tra i vari incontri, ieri sera la delegazione è stata ricevuta dal Direttore del turismo di Zhengzhou Jing Xueping alla quale sono stati consegnati dai sindaci rispettivamente: un arazzo realizzato da un noto artigiano di San Giovanni in Fiore, raffigurante l’albero dell’umanità del Liber Figurarum di Gioacchino da Fiore; una Bambola della tradizione arbëreshë; un simbolo del peperoncino di Diamante; e una targa raffigurante la città di Castrolibero con il suo municipio.