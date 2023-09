Calabria, si finge un corriere per truffare un’anziana: la donna gli consegna una busta con ritagli di carta

StrettoWeb

Le truffe ai danni delle categorie più fragili dilagano con sempre più frequenza, ma la corretta informazione può sempre aiutare a sventare il malvivente in questione. E’ quanto accaduto nel cosentino, a San Nicola Arcella, dove un 39enne napoletano ha tentato di truffare un’anziana fingendosi il nipote. Il modus operandi resta invariato: il truffatore telefona alla signora spacciandosi per il nipote e affermando che è in arrivo un corriere con un pacco a lui indirizzato; il pagamento però, è in contrassegno: la donna deve quindi “anticipare” la somma al falso nipote con la promessa che glieli restituirà.

L’ingegno del truffatore si spinge oltre perché il “finto corriere” arriva quando la vittima in questione è ancora al telefono con il presunto parente: in questo modo gli anziani sono distratti dalla conversazione telefonica e non baderanno più di tanto a quanto accade. Ma l’anziana signora di San Nicola Arcella è riuscita a sventare la truffa in corso.

Accortasi che la voce non corrispondeva ad alcun parente, con l’aiuto della nuora e del figlio ha allertato i Carabinieri, giunti sul posto prima dell’arrivo del corriere. Quando il truffatore si è annunciato suonando il campanello, la donna ha lanciato dal balcone la presunta somma: in realtà era una busta che conteneva ritagli di carta. L’uomo è stato quindi fermato ed identificato dai militari ed è stato poi deferito in stato di libertà per il reato di tentata truffa.