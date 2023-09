Calabria, si finge carabiniere e tenta di truffare un anziano: fermato il responsabile

StrettoWeb

Ancora un altro tentativo di truffa ai danni dei più fragili: dopo quella del “finto corriere”, arriva anche quella del “finto carabiniere”. Un anziano di 81 anni, residente a Montalto Uffugo in provincia si Cosenza, ha ricevuto una telefonata dove un presunto maresciallo dei carabinieri lo informava di un incidente in cui il figlio aveva investito un bambino. In stato di fermo in caserma, la giustizia avrebbe chiuso un occhio a patto che il padre pagasse una somma di 2mila euro.

A dare man forte al carabiniere anche un finto avvocato, il quale lo ha contattato per confermare la stessa versione. L’81enne è stato quindi raggiunto da un sedicente collaboratore per riscattare il denaro. L’uomo, insospettito dalla vicenda, ha preso però tempo: ha affermato infatti, di non avere a disposizione i soldi richiesti e che li avrebbe chiesti a un vicino.

In questo modo è riuscito a recarsi in caserma e a denunciare il fattaccio. Il truffatore quindi, si è dato alla fuga nelle zone limitrofe ma, ben presto, le forze dell’ordine lo hanno preso e identificato: trattasi di un 20enne di Napoli, ora deferito in stato di libertà per il reato di tentata truffa aggravata.