Calabria, continua il restyling: lavori di riqualificazione per Cassano all’Ionio

Sono stati consegnati ieri pomeriggio i lavori di riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate che prevedono una serie di interventi integrati nella frazione di Lauropoli. Gli interventi principali saranno quelli di realizzazione dei sottoservizi quali rete fognaria, regimentazione delle acque meteoriche e adduzione dell’acqua potabile per poi procedere alla realizzazione della nuova viabilità pedonale e carrabile. Alla formale cerimonia erano presenti il sindaco Giovanni Papasso, la giunta comunale, la Polizia locale, alcuni dirigenti e dipendenti comunali oltre ad alcuni cittadini interessati ai lavori.

Presenti anche il Rup, l’ingegnere Federica Milillo, Vincenzo Sposato, amministratore unico della Fe.Vi. S.R.L., società che eseguirà l’intervento, e l’ingegnere Francesco Carbone, direttore dei lavori. L’area d’intervento comprende la porzione Sud-Est dell’abitato di Lauropoli, ed è delimitata da via Sibari, via Filippo Turati e via Ruggero Leoncavallo.

Sin dai primi sopralluoghi effettuati su direttiva dell’amministrazione comunale, infatti, è apparso chiaro che bisognasse intervenire sulla parte impiantistica per poi procedere con la realizzazione delle nuove strade e dei marciapiedi per l’adeguamento della viabilità carrabile e pedonale. E così è stato.

“Gli interventi previsti dal progetto – ha spiegato il sindaco Giovanni Papasso – sono volti a migliorare le condizioni di sicurezza della porzione Sud-orientale della frazione di Lauropoli nella zona di Capolanza e riguardano nello specifico: la realizzazione di nuove viabilità e dei sottoservizi urbani; la realizzazione dei sottoservizi nelle aree sprovviste; la sistemazione dello spartitraffico in via Turati”.

L’intervento costerà circa un milione e mezzo di euro di cui circa un milione e duecentomila euro solo di spese per i lavori. Durante l’esecuzione dell’intervento il traffico verrà organizzato in modo da non creare particolare disagio alla viabilità mediante l’individuazione di percorsi alternativi.