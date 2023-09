Calabria, coltivava marijuana tra pomodori e mais: arrestato 51enne

StrettoWeb

Nuovi controlli nel cosentino per contrastare l’attività di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Alle prime luci dell’alba, i carabinieri di Lattarico hanno arrestato un 51enne, in flagranza di reato, per coltivazione e spaccio di droga. Nello specifico, l’uomo coltivava canapa indiana su due distinti appezzamenti di terreno per un totale di 102 piante alte oltre 2 metri. Le prime 23 piante sono state rinvenute tra coltivazioni di pomodori e mais, irrigate grazie ad un sistema che attinge direttamente alle acque del Torrente Annea. Le altre 77 invece, sono state trovate in un terreno lontano circa 1 km dall’abitazione e dal magazzino dove un tubo, ben nascosto, fungeva da irrigatore. Nella casa del 51enne, a seguito di perquisizione, i Carabinieri hanno scoperto e sequestrato mezzo chilo di marijuana pronta per lo spaccio. L’uomo è stato condannato agli arresti domiciliari.