Calabria, bando della Regione per “favorire l’inclusione socio-lavorativa delle persone con disabilità”

StrettoWeb

“Importante bando della Regione Calabria. I Dipartimenti della Città e della provincia di Fratelli d’Italia di Reggio Calabria illustrano l’iniziativa legata all’inserimento socio-lavorativo. Antonino Pratticò, Responsabile del Dipartimento di Equità Sociale e Disabilità della Città Metropolitana di Reggio Calabria, e Francesca Frachea, Responsabile del Dipartimento provinciale, danno comunicazione di un’importante iniziativa promossa dalla Regione Calabria, finalizzata a favorire l’inclusione socio-lavorativa delle persone con disabilità attraverso un fondo di €1.000.000. Tale sostegno è rivolto principalmente alle Associazioni temporanee di scopo (Ats), enti pubblici e organizzazioni del Terzo settore, e si propone di creare percorsi formativi e di inserimento mirati”.

“I due dirigenti di Fratelli d’Italia, nell’informare i cittadini e le associazioni interessate, esprimono compiacimento per questo importante bando della Regione Calabria, sottolineando come tali iniziative siano fondamentali per costruire una Calabria più inclusiva e solidale e come esse incarnino i valori e gli obiettivi del partito nel promuovere un futuro migliore per tutte le fasce più vulnerabili della popolazione”. E’ quanto si legge in una nota di Francesca Frachea, Responsabile del Dipartimento provinciale di Fratelli d’Italia.