La Calabria ancora brucia: distrutto un orto solidale

Una piaga che continua a mettere in ginocchio la vegetazione calabrese: il fenomeno incendi non appresta a diminuire e ormai sono tanti, troppi, gli ettari di vegetazione rasi al suolo. La notte scorsa un altro rogo ha interessato la zona del cosentino: le fiamme sono partite in località Pantano di Scalea e, spinte dal forte vento, hanno raggiunto un orto botanico solidale. L’appezzamento di terra in questione, era di proprietà della cooperativa Progetto Germano ed era stato realizzato a scopi sociali, a seguito della confisca del bene alla mafia.

Un’enorme perdita in termini economici ma anche etici: il fuoco ha infatti rovinato alcuni alberi di fico, ma soprattutto ha bruciato attrezzature, un’area di ristoro, una roulotte e una cucina da campo. A darne notizia è Fabio Cifuni, presidente della cooperativa, che parla di un danno che ammonterebbe intorno ai 25mila euro. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco di Scalea che hanno estinto il rogo. Sulla vicenda indagano invece i Carabinieri.